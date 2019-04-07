2019-04-07T08:57:09+03:00
Общество

Уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу поддержали алтайские «моржи»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Татьяна КувшинниковаТатьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В минувшую субботу, 6 апреля, стартовал Открытый кубок Алтайского края по зимнему плаванию. Сибирские моржи не только посоревновались в ледяной воде, но и провели акцию в поддержку Татьяны Кувшинниковой, сообщили «Вести – Алтай».

- Мы здесь на Пионерском озере её поддержим. И солидарны со всеми учителями России и зарубежья. Даже британские СМИ об этом ярко высказались. Они понимают проблему. Такого не должно быть, - рассказал Александр Зеленецкий, президент краевой Федерации закаливания и зимнего плавания.

Моржи из Алтайской федерации «Белых медведей» поборются за почетные медали на девяти дистанциях. Соперниками барнаульцев должны стать гости из Омска и Новосибирска. В планах у экстремалов и суточный заплыв. Сменяя друг друга, участники преодолеют 24 часовую дистанцию.

Напомним, учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была уволена из школы из-за фото в купальнике, которое женщина опубликовала в своих соцсетях. Педагог увлекается моржеванием, а скандальный снимок сделан на одном из мероприятий «Белых медведей». Директор школы, в которой работала Татьяна, посчитала такое поведение аморальным и попросила Кувшинникову написать заявление об уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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