Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая
Уникальный синий маральник обнаружили на склонах Алтая. О находке сообщается в группе «Цветение маральника» в социальной сети «Вконтакте».
- Найден уникальный, синий маральник! Наши друзья с южного предгорья Алтая, случайно обнаружили это чудо во время выходных. Они отправились проверить, не начал ли цвести маральник и наткнулись на уникальный цветок, - написали в группе.
В мае склоны Алтайского края и Республики Алтай, словно ковер, покрывают маленькие розовые цветы маральника. В честь них даже проводят праздник, который так и называется «Цветение Маральника». В этом году он пройдет 1 мая на «Бирюзовой Катуни». В программе будет интерактивные площадки, концерты от лучших артистов, ярмарка сувениров и Алтайских продуктов, яркие фотозоны, детская анимация и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU