Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая

СЕГОДНЯ 06:20 2019-04-05T06:20:25+03:00

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Уникальный синий маральник обнаружили на склонах Алтая. О находке сообщается в группе «Цветение маральника» в социальной сети «Вконтакте».

- Найден уникальный, синий маральник! Наши друзья с южного предгорья Алтая, случайно обнаружили это чудо во время выходных. Они отправились проверить, не начал ли цвести маральник и наткнулись на уникальный цветок, - написали в группе.

В мае склоны Алтайского края и Республики Алтай, словно ковер, покрывают маленькие розовые цветы маральника. В честь них даже проводят праздник, который так и называется «Цветение Маральника». В этом году он пройдет 1 мая на «Бирюзовой Катуни». В программе будет интерактивные площадки, концерты от лучших артистов, ярмарка сувениров и Алтайских продуктов, яркие фотозоны, детская анимация и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU