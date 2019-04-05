2019-04-05T06:20:25+03:00
Общество

Уникальный синий маральник нашли на склонах Алтая

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Фото: «Цветение маральника» в «Вконтакте».Фото: «Цветение маральника» в «Вконтакте».
Изменить размер текста:

Уникальный синий маральник обнаружили на склонах Алтая. О находке сообщается в группе «Цветение маральника» в социальной сети «Вконтакте».

- Найден уникальный, синий маральник! Наши друзья с южного предгорья Алтая, случайно обнаружили это чудо во время выходных. Они отправились проверить, не начал ли цвести маральник и наткнулись на уникальный цветок, - написали в группе.

В мае склоны Алтайского края и Республики Алтай, словно ковер, покрывают маленькие розовые цветы маральника. В честь них даже проводят праздник, который так и называется «Цветение Маральника». В этом году он пройдет 1 мая на «Бирюзовой Катуни». В программе будет интерактивные площадки, концерты от лучших артистов, ярмарка сувениров и Алтайских продуктов, яркие фотозоны, детская анимация и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 мешков мусора собрали в барнаульском парке «Изумрудный»
В Белокурихе могут понизить сумму курортного сбора
Более 90 тонн детских игрушек вернули из Алтайского края в Казахастан
Барнаульская студентка претендует на мандат АКЗС
В Барнауле 1339 автомобилей увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки
В Барнаульском аэропорту появился рейс до Красноярска
Алтайский край стал участником межрегионального инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди»
Картельный сговор дорожников выявили в Алтайском крае
Более 10 млн рублей направят в Алтайский край на автоматизацию контрольной и надзорной деятельности
Омоновцы задержали в Барнауле сбытчиков фальшивых купюр
В центре Барнаула появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДД
Председатель Алтайского заксобрания: Исполнение требований закона о декларациях не должно напоминать размахивание шашкой
Энергетики СГК не обнаружили несанкционированных мест водоразбора на теплосетях
Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в центре Барнаула
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили «Рязани» в матче за 7-12 места
Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска снизился на 48 сантиметров
Менеджер «Ростелекома» из Алтайского края победил в российском конкурсе лучших руководителей
Более тысячи человек приняли участие в проекте «Академия компьютерной грамотности пенсионеров»
В Бийске задержали мужчину, избившего женщин в автобусе
В Алтайском крае могут появиться новые приюты для животных