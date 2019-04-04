Барнаульская студентка претендует на мандат АКЗС
В Барнауле прошло заседание организационного комитета регионального отделения «Единой России». На нем обсуждались вопросы проведения предварительного партийного голосования на освободившийся после смерти Александра Гукова мандат АКЗС.
Первую заявку на участие в праймериз подала студентка АГУ Виктория Анищенко, сообщают на официальном сайте Единой России.
Виктория учиться на третьем курсе и является руководителем барнаульского отделения «Молодой Гвардии». Девушка заявила, что уже имеет опыт проектной работы с молодежью, а участие в предварительном голосовании даст ей возможность заниматься проблемами сельской молодежи на региональном уровне.
Студентка примет участие в дебатах, которые пройдут на нескольких площадках. А именно, в Табунском, Михайловском, Кулундинском и Ключевском районах, которые входят в состав избирательного округа №2.
ИСТОЧНИК KP.RU