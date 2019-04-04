2019-04-04T17:00:08+03:00
Политика

Барнаульская студентка претендует на мандат АКЗС

Юлия ЕВГРАФОВА
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Первую заявку на участие в праймериз подала студентка АГУ Виктория АнищенкоПервую заявку на участие в праймериз подала студентка АГУ Виктория АнищенкоФото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
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В Барнауле прошло заседание организационного комитета регионального отделения «Единой России». На нем обсуждались вопросы проведения предварительного партийного голосования на освободившийся после смерти Александра Гукова мандат АКЗС.

Первую заявку на участие в праймериз подала студентка АГУ Виктория Анищенко, сообщают на официальном сайте Единой России.

Виктория учиться на третьем курсе и является руководителем барнаульского отделения «Молодой Гвардии». Девушка заявила, что уже имеет опыт проектной работы с молодежью, а участие в предварительном голосовании даст ей возможность заниматься проблемами сельской молодежи на региональном уровне.

Студентка примет участие в дебатах, которые пройдут на нескольких площадках. А именно, в Табунском, Михайловском, Кулундинском и Ключевском районах, которые входят в состав избирательного округа №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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