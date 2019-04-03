2019-04-03T08:45:46+03:00
Общество

Первый национальный парк появится в Алтайском крае

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям предлагают выбрать для него название. Нацпарк откроют в низкогорье Салаирского кряжа - на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов к концу 2019 года.

Пока особо охраняемая природная территория в официальных документах проходит под рабочим названием «Тогул». Инициативная группа из Ельцовского района предлагает назвать национальный парк «Салаир», еще один вариант для голосования - «Салаирский кряж».

- Все желающие могут предложить свой вариант названия национального парка, который необходимо направить на электронный адрес altoopt@mail.ru, - сообщает региональное правительство.

Блок голосования за название национального парка расположен внизу главной страницы сайта Минприроды Алтайского края под рубрикой «Ваше мнение». Выбрать можно только один из вариантов, участвующих в опросе.

Первый национальный парк в Алтайском крае включит в себя Уксунайскую пещеру, Екатерининский тракт. Более половины территории нацпарка займут два заказника краевого значения - Тогульский и Ельцовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Барнауле продет акция «Стань донором. Спаси жизнь!»
Руководителя «Иткульского спиртзавода» могут наказать за нарушения трудового законодательства
Алтайские вузы намерены реализовывать совместные образовательные проекты
Муж вонзил зубы в руку жене, а она ему – нож в живот
«Единая Россия» на Алтае запустила мониторинг лицензий у водителей такси в рамках партпроекта «Народный контроль»
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
На Алтае будут судить жителя за торговлю паленым алкоголем
В барнаульском районе ВРЗ на 20 дней перекроют несколько улиц
В Барнауле прошла краевая олимпиада по робототехнике
Жительница Барнаула купила мопса за 5000 рублей, но собаку не получила
На Алтае выявили недостаток протеина в кормовых добавках для животных
«АлтайБаскет» проиграл тульскому «Арсеналу» в повторном матче
Экстренное предупреждение: реки Алтайского края стремительно наполняются
«Ростелеком» в Алтайском крае награжден благодарностью за помощь в борьбе с детским туберкулезом
Выпускники АлтГТУ востребованы заводом «Ростсельмаш»
На Алтае пройдут учеты сибирской кабарги
Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки
В Алейске на благоустройство сквера и дворов выделят 18,6 млн рублей
Погода на 3 апреля 2019 года в Барнауле: +11 градусов
В Барнауле до конца недели могут снести скандальную автомойку
Владимир Путин назначил нового прокурора Алтайского края
Рубцовск может подтопить в ближайшие дни
Несколько алтайских депутатов лишились полномочий в связи с утратой доверия
Житель Алейска несколько дней шиковал на украденные у знакомого деньги
Вечером 2 апреля военные перекроют дороги недалеко от Барнаула
В Алтайском крае дополнительно выделили 54 млн рублей на ремонт спортивных учреждений
Павловский деревообрабатывающий комбинат выпустил первую плиту МДФ