Первый национальный парк появится в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-03T08:45:46+03:00

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Жителям предлагают выбрать для него название. Нацпарк откроют в низкогорье Салаирского кряжа - на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов к концу 2019 года.

Пока особо охраняемая природная территория в официальных документах проходит под рабочим названием «Тогул». Инициативная группа из Ельцовского района предлагает назвать национальный парк «Салаир», еще один вариант для голосования - «Салаирский кряж».

- Все желающие могут предложить свой вариант названия национального парка, который необходимо направить на электронный адрес altoopt@mail.ru, - сообщает региональное правительство.

Блок голосования за название национального парка расположен внизу главной страницы сайта Минприроды Алтайского края под рубрикой «Ваше мнение». Выбрать можно только один из вариантов, участвующих в опросе.

Первый национальный парк в Алтайском крае включит в себя Уксунайскую пещеру, Екатерининский тракт. Более половины территории нацпарка займут два заказника краевого значения - Тогульский и Ельцовский.

ИСТОЧНИК KP.RU