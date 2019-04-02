2019-04-02T11:28:51+03:00
Общество

Многодетные семьи провели пикет в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Многодетные барнаульские семьи провели пикет в центре города. Люди пытаются отстоять право на бесплатные земельные участки, которые по закону полагаются семьям с тремя и более детьми в рамках господдержки.

Как пишет «Толк», действующее законодательство говорит о том, что многодетные семьи имеют право на оформление бесплатного земельного участка для постройки жилья или ведения личного подсобного хозяйства.

По данным издания с 2016 года многодетным семьям Барнаула предоставили всего лишь 21 участок в то время, как в очереди стоят более 4,5 тысяч семей. Только в 2018 году этот список пополнили еще 500 многодетных семей.

Как отметили участники пикета, пока решения сложившейся проблемы не просматривается. В городской администрации общественникам «Гражданского патруля» сообщили, что в 2019 году многодетным семьям планируют выделить всего пять земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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