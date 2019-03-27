В Барнауле выступили против строительства офиса прокуратуры на месте усадьбы купца Михайлова

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-27T15:59:40+03:00

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В Барнауле историки и общественники вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против строительства офиса прокуратуры на месте усадьбы купца Михайлова.

Как сообщает «МК на Алтае», решение о передаче земельного участка алтайской прокуратуре, приняли на одном из градостроительных советов. На месте красивого, пускай и запущенного здания должно появиться 8-этажное офисное здание.

Пикет прошел 27 марта на проспекте Ленина, 63а. Пикетчики уверяют, своей акцией они хотят показать Алтайохранкультуре, что жители города готовы активно защищать свою историю и ждут, что органы власти ускорят процесс оформления документов, по включению усадьбы купца Михайлова в список выявленных объектов культурного наследия.

- Иначе мы потеряем этот памятник, - рассказал представитель общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU