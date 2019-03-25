2019-03-25T14:37:39+03:00
Звезды

Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Легендарная группа Аквариум и Борис Гребенщиков выступят в Барнауле. Бесплатный концерт состоится 26 марта в ТРЦ GALAXY на проспекте Строителей 117.

Об этом сообщается в группе в социальных сетях торгово-развлекательного центра. Музыканты исполнят старые хиты и новые песни. Начало мероприятия в центральном атриуме GALAXY запланировано на 19.00.

У Гребенщикова запланирован целый тур по городам Сибири, 20 марта он выступал в Красноярске, затем в Кемерове, Томске, Новосибирске. После Барнаул музыканты отправятся в Омск и Тюмень.

Борис Гребенщиков – легендарный советский и российский музыкант, его называют одним из родоначальников русской рок-музыки.

«Аквариум» — одна из старейших отечественных рок-групп. За 45 лет существования группы состав неоднократно менялся, и только Борис Гребенщиков оставался в ней с самого момента его основания в 1972 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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