Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт в Барнауле
Легендарная группа Аквариум и Борис Гребенщиков выступят в Барнауле. Бесплатный концерт состоится 26 марта в ТРЦ GALAXY на проспекте Строителей 117.
Об этом сообщается в группе в социальных сетях торгово-развлекательного центра. Музыканты исполнят старые хиты и новые песни. Начало мероприятия в центральном атриуме GALAXY запланировано на 19.00.
У Гребенщикова запланирован целый тур по городам Сибири, 20 марта он выступал в Красноярске, затем в Кемерове, Томске, Новосибирске. После Барнаул музыканты отправятся в Омск и Тюмень.
Борис Гребенщиков – легендарный советский и российский музыкант, его называют одним из родоначальников русской рок-музыки.
«Аквариум» — одна из старейших отечественных рок-групп. За 45 лет существования группы состав неоднократно менялся, и только Борис Гребенщиков оставался в ней с самого момента его основания в 1972 году.
ИСТОЧНИК KP.RU