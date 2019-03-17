2019-03-17T15:25:38+03:00
Общество

Семиэтажную поликлинику построят в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Проект поликлиники (фото: «Алтайский портал недвижимости»)Проект поликлиники (фото: «Алтайский портал недвижимости»)
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Современная и одновременно необычная семиэтажная поликлиника может появиться в Барнауле на улице Балтийской, 7а.

Если к моменту начала строительства проект останется неизменным, то эта поликлиника может стать самой большой в крае. Арендатором и застройщиком выступит известный в Барнауле застройщик – ИП Комяков Андрей Геннадьевич. Именно он является собственником ПСК "Строительная перспектива".

- Здание отличится своей необычной архитектурой, усиленной асимметрией окон, которая для Барнаула пока редкость, - сообщает «Алтайский портал недвижимости».

По данным источника, эскиз разработали в ООО ПСК «ГРАНИТ». На нем можно увидеть две большие одноэтажные пристройки с несколькими входными группами. В центре – семиэтажная «свечка». Рядом со зданием – парковки. Само здание выполнено в белых и коричневых тонах.

Однако, по данным портала, члены Градостроительного совета Барнаула и некоторые общественники выступили против проекта в данном виде. Так что не исключено, что он еще может преобразиться, в том числе в плане высотности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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