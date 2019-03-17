Первые цветы ветреницы и медуницы распустились на Алтае

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-17T14:24:08+03:00

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В Алтайском биосферном заповеднике расцвели первые цветочки ветреницы и медуницы.

В пресс-службе заповедника рассказывают, что первые цветы заметили в окрестностях заповедного кордона Байгазан. Научный сотрудник Мирослава Сахневич увидела ростки ветреницы алтайской и медуницы мягчайшей 14 марта.

- Такое раннее цветение ветреницы и медуницы отмечается нечасто. Средняя дата начала цветения на Яйлинском участке Алтайского заповедника у ветреницы алтайской – 25 марта, а у медуницы мягчайшей – 8 апреля, - рассказывает Мирослава. - За 31 год непрерывных наблюдений, которые ведутся в Алтайском заповеднике, самое раннее зацветание ветреницы отмечено 4 марта 2002 года, а медуницы – 9 марта того же года.

По ее словам, прошлой весной все было как раз в пределах нормы. Ветреница впервые показалась 25 марта, а медуница – 8 апреля. Кстати, в этот раз цветочки нашли на склоне, где под небольшим слоем почвы и камней течет родник.

ИСТОЧНИК KP.RU