Три маршрутки столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-17T08:15:23+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в Барнауле произошла авария с участием сразу трех маршруток.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в Ленинском районе на улице Попова.

- В районе остановки «Озёрная» произошло ДТП между тремя маршрутными такси, - говорится в сообщении.

Согласно версии очевидцев, водитель 41-го маршрута не справился с управлением и врезался в 121-й автобус, а уже он «догнал» 32-ю маршрутку. Известно, что в «Газеле» №121 от удара разбилось заднее стекло. По информации на данный момент, из пассажиров никто не пострадал.

Автолюбители отмечают, что из-за прихода в Алтайский край очередной волны холода, на дорогах стал образовываться гололед, так что следует быть предельно осторожными и не превышать скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU