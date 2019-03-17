2019-03-17T08:15:23+03:00
Происшествия

Три маршрутки столкнулись в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Авария на улице Попова (фото: со страницы vk.com/incident22)Авария на улице Попова (фото: со страницы vk.com/incident22)Фото: Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 17 марта, в Барнауле произошла авария с участием сразу трех маршруток.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в Ленинском районе на улице Попова.

- В районе остановки «Озёрная» произошло ДТП между тремя маршрутными такси, - говорится в сообщении.

Согласно версии очевидцев, водитель 41-го маршрута не справился с управлением и врезался в 121-й автобус, а уже он «догнал» 32-ю маршрутку. Известно, что в «Газеле» №121 от удара разбилось заднее стекло. По информации на данный момент, из пассажиров никто не пострадал.

Автолюбители отмечают, что из-за прихода в Алтайский край очередной волны холода, на дорогах стал образовываться гололед, так что следует быть предельно осторожными и не превышать скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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