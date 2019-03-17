Барнаульцы жалуются на свалку в лесу

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-17T07:12:50+03:00

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Барнаульцы, оказавшиеся накануне, 16 марта, в лесу, обнаружили очередную свалку мусора.

Об этом они рассказали в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Судя по описанию, свалка бытового мусора и стройматериалов появилась недалеко от поворота с Лесного тракта в сторону станции Ползуново. По снимкам сложно определить, как давно она там образовалась.

- Недавно только убрали одну, как появилась другая... И в прошлый раз, кстати, виноватых не нашли, - негодуют горожане.

Напомним, совсем недавно жители столицы Алтайского края недалеко от шоссе Ленточный бор, прямо возле «Трассы здоровья» обнаружили груду кирпичей, шифера и другого мусора. Снимки буквально разлетелись по социальным сетям. Специалисты минприроды лично выезжали на «место происшествия». К сожалению, организатора свалки установить не удалось, а вот сам мусор все же разобрали.

ИСТОЧНИК KP.RU