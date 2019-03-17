2019-03-17T06:36:35+03:00
Экономика

Зарплата жителей Алтайского края в январе 2019-го рухнула на 25%

Анна СЕМИНА
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Средняя зарплата жителей Алтайского края в январе составила 23 941 рубльСредняя зарплата жителей Алтайского края в январе составила 23 941 рубльФото: Анна СЕМИНА
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Зарплата жителей Алтайского края в начале текущего года оказалась меньше зарплаты за декабрь на 25,7 %.

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на крайстат, если в конце года выплаты составили 32187 рублей, то в новом только 23 941 рубль. Правда при этом, если сравнивать этот и прошлый январь, то доход вырос на 6,3 %.

Объяснить такой перекос можно декабрьскими премиями и так называемой, 13-й зарплатой. Январь же по сути месяц для отдыха, так что и большого достатка ждать не приходится.

Самый высокий доход у нас получают железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (52 413 рублей), далее железнодорожники междугородних и международных пассажирских перевозок (41 773 рублей). Почетная «бронза» у специалистов металлургического производства (41 267 рублей).

А вот самый низ зафиксирован у автомобильных грузоперевозчиков (15 301 рублей), у сотрудников, занимающихся операциями с недвижимостью (15 567 рублей), а также у специалистов гостиничного бизнеса и общепита (16 096 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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