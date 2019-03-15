Хоккеисты «Алтая» вылетели из розыгрыша Кубка Федерации
Для хоккеистов «Алтая» текущий сезон завершился. Накануне, 14 марта, в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф барнаульцы уступили на своей площадке саранской «Мордовии».
Первый период этой встречи оказался многообещающим для местной публики. До определенного момента команды играли на встречных курсах, но гостей подвели удаления. В одном эпизоде судьи увидели сразу два нарушения от разных игроков «Мордовии», в итоге оба хоккеиста поехали «отдыхать» на скамейку штрафников.
«Алтай» не самым уверенным образом начал розыгрыш двойного численного преимущества, однако нападающему барнаульцев Илье Завьялову все-таки удалось протолкнуть шайбу в ворота.
«Мордовия» смогла отыграться, когда миновал экватор основного времени матча. Евгений Филин реализовал большинство.
Исход встречи решился ближе к концовке третьего периода. За пять с половиной минут до сирены защитник «Мордовии» Александр Брыкин провел решающую шайбу. Матч завершился со счетом 1:2. Дальше идет «Мордовия».
ИСТОЧНИК KP.RU
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