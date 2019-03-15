2019-03-15T05:03:31+03:00
Звезды

В Барнаул приедет работавший с Рязановым и Бодровым режиссер

Дарья САВЕНКО
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Фото предоставлено Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. ШишковаФото предоставлено Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова
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В столицу Алтайского края приедет режиссер и актер Алексей Злобин, работавший с знаковыми фигурами в российском кинематографе.

Алексей Злобин снялся в десятках фильмах: «Кислород», «Фонограмма страсти», «Три дня до весны», работал ассистентом у Петра Фоменко, Алексея Германа, Александра Сокурова, Эльдара Рязанова, Сергея Бодрова (младшего) и других режиссеров. Помимо этого, он поставил ряд спектаклей и является автором художественных, документальных и анимационных сценариев, а также поэтических сборников, повестей и рассказов.

19 марта в 16:00 он презентует в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова свою книгу «Яблоко от яблони. Герман, Фоменко и другие опровержения Ньютонова закона». Эта книга - история не только становления самого Алексея Злобина как режиссера, педагога и актера, но и интереснейший рассказ о великих режиссерах кино и театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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