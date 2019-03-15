Алтайские синоптики рассказали о погоде с 15 по 21 марта 2019 года

СЕГОДНЯ 03:29 2019-03-15T04:19:03+03:00

В некоторые дни будет дождь, мокрый снег, а также ветер до 17-22 метров в секунду. Фото: Дарья САВЕНКО

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С 15 по 21 марта 2019 года средняя температура воздуха в Алтайском крае составит -7…-3 градуса: ночью ожидается -8…-5, а днем -5…-1 градус. Помимо этого, в некоторые дни будет дождь, мокрый снег, а также ветер до 17-22 метров в секунду.

По данным «Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 марта 2019 года, уровни воды в реках края ниже критических значений, на большинстве гидропостов края отмечается ледостав (за исключением р.Катунь (п. Сростки), р.Обь (п.Фоминское), р. Бия (п. Удаловка), где отмечен неполный ледостав).

Функционирует три ледовые переправы:

р. Обь – Каменский район (Островная – г. Камень-на-Оби);

р. Обь – Шелаболихинский район (р.ц. Шелаболиха – н.п. Иня);

р. Катунь – Советский район (н.п. Шульгинка – н.п. Амурский).

В течение предстоящего периода сохраняется риск возникновения происшествий на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU