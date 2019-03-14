Первая волна паводка на Алтае ожидается в начале апреля

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-14T16:51:14+03:00

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Весна пришла, а значит совсем скоро начнется паводок. Специалисты прогнозируют, что первая волна начнется в первых числах апреля.

Об этом сегодня, 14 марта, сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

- К сожалению, ежегодно нам не удается избежать паводковых событий. Мы полагаем, что в этом году от 20 до 25 территорий попадут под угрозу подтопления. Первая волна прогнозируется на начало апреля, - отметил он.

Причем интенсивность прохождения будет напрямую зависеть от погодных условий: температуры воздуха и возможных осадков. Пока же, по словам специалистов, опасений нет: количество снега превышено незначительно. Тем не менее, некоторые районы больше остальных подвержены риску подтоплений. К ним относятся районы, расположенные в степных и гористых территориях. На случай ЧС все службы будут мобилизованы для оказания жителям необходимой помощи.

- Мы проводим учения на территории всего края. Все силы и средства региона к ликвидации ЧС готовы. Группировка составляет около восьми тысяч. Это не только спасатели, но и сотрудники полиции, медики. Уровень подготовленности позволяет заключить, что серьезных последствий удастся не допустить, - подчеркнул врио начальника Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU