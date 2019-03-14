Машина вылетела с дороги прям на кладбище
В четверг, 14 марта, в Барнауле произошло ДТП в результате которого машина «улетела» с дороги прям на кладбище.
Как рассказали очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Гоньбинском тракте, не доезжая саму Гоньбу около 200 метров.
В группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что в результате аварии пострадал водитель. Якобы в машине не сработали подушки безопасности и мужчина каким-то образом порезал себе горло. Ему потребовалась помощь медиков.
В городской ГИБДД также сообщают, что автомобиль слетел с дороги примерно в 15.30 по местному времени. На место происшествия незамедлительно направились сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики. Еще предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
Участники сообщества так и не пришли к единому мнению почему все же не сработали подушки безопасности. Одни склоняются к версии, что удар о забор был несильный и не были задеты датчики, которые заставляют срабатывать подушки. Другие уверены, что водитель их намерено отключил, а третьи уверены, что выброса не произошло из-за того, что мужчина не был пристегнут.
ИСТОЧНИК KP.RU