26 млн рублей за плесень: Барнаульским сиротам предоставили сырые квартиры

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-14T13:18:27+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как детям-сиротам выдали квартиры с плесенью.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, весной прошлого года между региональным жилищным управлением и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на приобретение квартир в доме, расположенном в поселке Центральный. Стоимость сделки составляла более 26 млн рублей. Через полгода квартиры приняли в госсобственность, а затем переданы детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Однако квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.

Уголовное дело возбуди по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU