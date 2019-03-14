Лидер «Справедливой России» призвал заморозить «мусорную реформу»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-14T08:22:11+03:00

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Председатель партии «Справедлива Россия» Сергей Миронов оценил начало «мусорной реформы» и призвал заморозить ее на некоторое время.

По его мнению, на сегодняшний день она выражается пока только в новом квазиналоге на граждан.

- Первый и пока единственный результат "мусорной реформы" – рост поборов с населения, – прокомментировал Сергей Миронов. – В большинстве регионов тарифы на вывоз мусора увеличили, и в квитанциях в этом году люди видят совершенно иные, чем ранее, суммы. Средний тариф составляет 120 рублей с каждого проживающего в квартире, а в ряде субъектов Федерации доходит и до 150. Там, где плата рассчитывается по квадратным метрам, тарифы также возросли в полтора – два раза. И это не считая других огрехов реформы. Где-то людям выставляют двойные счета – за вывоз мусора платят и как за коммунальную, и как за жилищную услугу. Где-то на один город приходится несколько региональных операторов, каждый из которых высчитывает тарифы по-своему. В целом, мусорная реформа оборачивается новым квазиналогом и полным бардаком.

Миронов рассказал, что его партия изначально выступала против данной реформы. Сейчас представители СР настаивают на приостановке реформы, так как попросту большинство субъектов к ней не готовы. Первым делом надо создать условия, необходимые для адекватного расчета тарифов, убежден председатель СР.

- Нужно "заморозить" реформу, отменить рост тарифов для населения, по крайней мере, до тех пор, пока государство не выполнит свои обязательства перед гражданами и не наведет порядок в мусорной отрасли, – призывает Сергей Миронов. – Именно государство должно профинансировать создание инфраструктуры по сбору, сортировке, переработке отходов. Сейчас получается, что за всю эту масштабную работу вынуждают платить граждан, причем, авансом. Нужно дать людям реальную возможность сортировать свой бытовой мусор, сдавать отходы в переработку. И тогда платить граждане будут только за несортированный мусор, исходя из его фактического объема. Еще в конце прошлого года наша фракция внесла в Госдуму законопроект, который позволит реализовать этот подход и в итоге снизить "мусорные" платежи для населения.

Кстати, в декабре прошлого года фракция справедливоросов внесла в Государственную думу проект изменений в Жилищный кодекс. Данная инициатива позволила бы собственникам жилья организовывать раздельный сбор отходов, а также сдавать полезные фракции на переработку. Это позволило бы людям получать прибыть и платить только за вывоз несортированного мусора. К сожалению, пока это только планы на далекое будущее и в большинстве регионов мероприятий по раздельному сбору мусора и его переработке не планируются.

Сегодня, 14 марта, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Госдуме проводит видеоконференцию на тему "Экологическая справедливость: опыт и перспективы решения проблем переработки и утилизации мусора". Ее участниками стану депутаты региональных законодательных собраний от партии. По итогам они разработают законодательные предложения о поддержке местных предпринимателей, занимающихся сбором, транспортировкой и переработкой вторичного сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU