"Шаман" в эфире Heart FM анонсировал сериал "Мертвое озеро"

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-14T07:57:04+03:00

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Вчера утром в эфире барнаульской радиостанции Heart FM состоялся прямой эфир с вождем племени саамов, который приехал на Алтай за поиском тайного знания. По словам вождя, это знание должно помочь ему спасти свой народ. В течение получаса в эфире радиостанции вождь рассказывал о своем народе, о происшествии, которое недавно случилось и заставило его отправиться на поиски важного знания.

Вождь рассказал о том, что недавно у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений божеству саам — духу озера, нашли тело мёртвой обнаженной девушки. А девушка эта был дочерью владельца урановых рудников, на территории которых проживает их племя саамов. Теперь к ним прилетел следователь, чтобы помочь раскрыть убийство дочери олигарха - единственного владельца урановых месторождений. И конечно подозрение в убийстве пало на племя саамов.

Отличная история, интересный сюжет...

Но есть одно НО. То, что поведал вождь племени саамов радиоведущему – сюжет нового сериала «Мертвое озеро», премьера которого состоится уже сегодня на телеканале ТНТ-Премьер.

«Мертвое озеро»

Жанр: мистический детектив.

В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Кристина Казинская, Виктор Хориняк, Скруджи.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU