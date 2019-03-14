40 врачей прошли тренинг по сердечно-легочной реанимации в Симуляционном центре Алтайского медуниверситета

СЕГОДНЯ 06:59 2019-03-14T07:00:29+03:00

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13 марта в Симуляционном центре Алтайского медуниверситета состоялся тренинг «Сердечно-легочная реанимация» для врачей региона.

В мероприятии приняли участие 40 специалистов из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Павловска и Родино: стоматологи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи, стоматологи-терапевты и стоматологи-ортопеды, врачи клинические фармакологи, и.

тренинг по сердечно-легочной реанимации в Симуляционном центре Алтайского медуниверситетаФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

- Для всех навыки проведения сердечно-легочной реанимации одинаково важны. В практике и тех и других специалистов возможны ситуации, когда эти знания и умения могут пригодиться. На врачебном приеме никто не застрахован от анафилактического шока или остановки сердца у пациента. Важно своевременно предпринять необходимые действия до приезда скорой помощи, – отметили на кафедре анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ, выступившей организатором тренинга.

Ассистент кафедры Светлана Хаустова провела для участников тренинга лекцию по сердечно-легочной реанимации с обзором рекомендаций, ознакомила с диагностикой и протоколами оказания неотложной помощи пациентам в ситуациях остановки кровообращения, связанных с сопутствующей кардиальной патологией, с возможными побочными эффектами местных анестетиков.

тренинг по сердечно-легочной реанимации в Симуляционном центре Алтайского медуниверситетаФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

На практических занятиях врачи на высокотехнологичных роботах-симуляторах отработали алгоритмы действий по базовому и квалифицированному поддержанию жизни взрослых, а также по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации детей.

- На тренинге мы освежили в памяти и структурировали полученные раньше знания и навыки, отработали четкий алгоритм действий при неотложных состояниях. Особенно понравилась работа с симулированным пациентом, – поделилась впечатлениями Ольга Жабина, врач-стоматолог Железнодорожной поликлиники Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU