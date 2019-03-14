Уроженец Узбекистана получил срок за незаконное пересечение границы в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-14T04:42:13+03:00

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В Алтайском крае осудили уроженца Узбекистана, который незаконно пересек государственную границу на территории Алтайского края, хотя его пребывание в России было под запретом.

Как сообщает сайт vrubcovske.ru, мужчина изначально приехал в Россию по документам своего брата. В 2013 году в Новосибирской области его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и отправили в на два года в колонию. Своими действиями злоумышленник уже тогда ввел в заблуждение сотрудников следствия, так как срок по сути повесили на его брата.

После того, как мужчина отбыл срок, было принято решение о его депортации. Ему было запрещено находиться на территории России до 2022 года. Однако оказавшись дома, уроженец Узбекистана восстановил свои настоящие документы и отправился обратно на заработки. Несколько раз он благополучно пересекал Российско-Казахстанскую государственную границу, но в 2018 году его задержали в Новосибирске.

Суд состоялся в Кулундинском районе. Нарушителю дали два года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU