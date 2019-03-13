«Трассу здоровья» в Барнауле закроют 17 марта

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-13T13:34:06+03:00

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В предстоящее воскресенье, 17 марта, на «Трассе здоровья» состоится официальное закрытие зимнего сезона.

В лесу жителей Барнаула ждут веселые конкурсы, сладкие угощения и горячий чай. По традиции, в честь закрытия сезона будет организован массовый лыжный 50-ти километровый марафон. Каждый желающий сможет проехать по маршруту Черемное – Барнаул, сообщают организаторы мероприятия - компания «Мария-Ра».

От лыжной базы «Динамо» до села Черемное с 7 до 8 часов будет организован специальный автобус для участников. Старт пройдет с 9 до 10 часов, а на финише встретят всех марафонцев, до последнего. Также на трассе будут работать четыре пункта питания и отдыха.

Напоминаем, что в прошлом году в подобном марафоне приняли участие порядка 1200 жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU