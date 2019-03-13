2019-03-13T13:04:40+03:00
Общество

На Алтае появится лесорастительный район

Юлия ЕВГРАФОВА
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В ближайшее время ленточные боры Алтайского края могут отделить в самостоятельный лесорастительный район. Об этом сообщили на заседании Общественного совета на этой неделе.

- Необходимость в этом созрела давно. Наши ленточные боры входят в Западно-Сибирский подтаежный лесной район. В этот же район входят леса, расположенные на территории Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Омской и Томской областей. Но не всегда нормативы, разработанные для разных регионов, подходят для Алтайского края, - рассказал Владимир Черных, начальник регионального управления лесами.

Будут вноситься корректировки в нормативы по вырубке, охране и защите лесов. А также в противопожарные нормы и лесовосстановление. Изменения должны соотноситься с условиями, в которых сейчас растут леса. Так, же с 15 марта будет действовать запрет на вырубку в нескольких заказниках Алтайского края – Завьяловском, Алеусском и Мамонтовском, сообщает Толк.

К слову, на сегодняшний день ленточные боры расположены в зоне достаточно жестких растительных условий. Большую часть площади, около 85 %, занимают сосны, а они практически не восстанавливаются без помощи человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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