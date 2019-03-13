Барнаул примет третий матч хоккейной серии «Алтай» - «Мордовия»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-13T08:48:16+03:00

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В среду, 13 марта, в Барнауле пройдет третий матч хоккейной серии между командами «Алтай» и «Мордовия» (Саранск).

В предыдущих двух, увы, барнаульские ребята потерпели поражение. Так в первой игре четвертьфинальной серии они уступили со счетом 2:6, а во второй проиграли в овертайме 1:2.

Так как серия длится до трех побед, следующая игра пройдет на новой площадке – в Барнауле. В случае если «Алтай» все же сможет победить, четвертая игра состоится 14 марта. Согласно регламенту соревнований, при равном счете, дополнительный матч должен состояться 17 марта.

По словам старшего тренера «Алтая» Евгения Бакланова, шансы продлить серию у нашей команды есть:

- В целом я доволен игрой своей команды. Молодцы ребята, они выкладываются, бьются. Выстоять, выстояли, но с реализацией у нас большая беда. Можно было бы побольше голов забить, шансы для этого были, причем 100-процентные, но реализация это наша ахиллесова пята. Я считаю, что с таким настроем в этой серии еще ничего не закончено. Я верю в команду.

В Барнауле игры розыгрыша Кубка Федерации между «Алтаем» и «Мордовией» пройдут на льду дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU