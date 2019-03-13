В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-13T07:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В барнаульском поселке Центральный власти города планируют построить канализационный коллектор и канализационно-насосные станции за 200 млн рублей.

Канализационный коллектор повысит качество жизни населения и экологическую обстановку в поселке Центральном и селе Лебяжье.

Как отметили в пресс-службе администрации Барнаула, заниматься предпроектными работами начали еще в 2018 году. На сегодняшний день уже получены технические условия для подключения к существующим сетям водоотведения и топографическая основа, а также утверждены «коридоры» для прокладки коллектора. Кстати, его длина составит 11 километров. Заниматься разработкой проекта будет АО «Алтайкоммунпроект».

По предварительной оценке, стоимость строительных работ составит около 200 млн рублей.

- Предстоит прокладка напорного коллектора в две нити, строительство двух новых и реконструкция двух существующих канализационных насосных станций, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU