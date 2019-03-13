Бывший руководитель Алтайского диагностического центра занял пост замминистра здравоохранения

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-13T07:48:22+03:00

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Пост замминистра здравоохранения Алтайского края занял Владимир Лещенко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщает "АиФ - Алтай", Владимир Лещенко начинал профессиональную деятельность в больнице скорой помощи Барнаула врачом-хирургом. После возглавлял Центральную районную больницу в Смоленском районе.

С ноября 2002 года по январь 2016-го Лещенко руководил краевым диагностическим центром. Но был вынужден покинуть пост из-за конфликта с экс-губернатором Александром Карлиным. После увольнения он работал директором барнаульского медколледжа, а затем и вовсе покинул край - уехал в Республику Алтай. Там он занимал пост заместителя министра здравоохранения. В минувшем году сотрудники Диагностического центра написали губернатору Томенко письмо с просьбой вернуть Лещенко на пост директора. Но в итоге ему предложили другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU