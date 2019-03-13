Гостиница Radisson возможно появится в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-13T07:44:11+03:00

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В Москве состоялась встреча заместителя губернатора Алтайского края Павла Дитятева и вице-президента компании Radisson Hotel Group Дэвида Дженкинса. Они обсудили возможность строительства гостиницы в Барнауле.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, Дженкинс занимается развитием гостиничного бизнеса в Восточной Европе, России и Израиле. В частности собеседники рассматривали вариант строительства на территории Барнаула гостиницы Radisson, которая будет соответствовать международной категории «4 звезды».

Участники встречи затронули такие темы, как требования, предъявляемые к гостиницам высокого класса и критерии подбора инвестора-застройщика.

По итогу же стороны договорились продолжить переговоры на данную тему. Следующая встреча состоится непосредственно в Барнауле, где можно будет более детально разобрать тему.

ИСТОЧНИК KP.RU