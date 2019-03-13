2019-03-13T05:49:01+03:00
Общество

Алтайское правительство заключило соглашение с Российской академией народного хозяйства

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Правительство Алтайского края заключило соглашение с РАНХиГСПравительство Алтайского края заключило соглашение с РАНХиГСФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и вузом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Виктор Томенко подчеркнул, что в соглашении о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и правительством Алтайского края закреплен большой набор направлений взаимодействия.

Губернатор пояснил, что основные направления соглашения посвящены совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров, обучению современных специалистов, способных решать масштабные задачи.

– Уже сформировалось сообщество выпускников этого образовательного учреждения, объединяющее также и тех, кто проходил здесь переподготовку или повышал квалификацию. Это действительно очень сильный вуз и его филиал занимает достойное место в ряду всех других высших учебных заведений Алтайского края, – добавил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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