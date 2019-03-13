2019-03-13T04:27:51+03:00
Происшествия

В Барнауле осудили банду, которая занималась угонами премиальных автомобилей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Сразу троих жителей Барнаула приговорили к реальному сроку за неоднократное хищение дорогих иномарок.

Как сообщила помощник прокурора Индустриального района Барнаула Анастасия Трофимова, в период с октября 2015 года по январь 2016 года участники преступной группы украли автомобиль «Toyota Land Cruiser» и два автомобиля «Lexus».

Известно, что все машины были оборудованы охранными сигнализациями.

Один из участников преступной группы отключал их с помощью

специального сканирующего устройства, после этого он же заводил двигатель. Все автомобили осужденные перегоняли в другой населенный пункт, где разбирали их на части и в дальнейшем продавали в другом регионе.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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