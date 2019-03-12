На Алтае выявили двойные платежи за твердые коммунальные отходы

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-12T13:49:59+03:00

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Алтайский край оказался в числе 30 регионов, где эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов.

Как сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов теперь в ситуации предстоит разобраться Генеральной прокуратуре РФ.

Что касается Алтайского края, то жалоба поступила от барнаульцев, проживающих по адресу ул. Сухэ-Батора, 18. В декабре 2018 года горожанам был начислен двойной платеж: «за вывоз и утилизацию ТБО» и «обращение с ТКО». Этот факт подтверждает копия квитанции.

– По итогам третьего этапа мониторинга количество регионов, где с людей взимают двойную плату за ТКО, увеличилось до 30. Только за неделю в адрес «Чистой страны» поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться, – сказал Владимир Бурматов.

Помимо Алтайского края в список регионов с нарушениями попали

Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, и Кабардино-Балкария.

Владимир Бурматов отметил, что лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

В свою очередь координатор партийного проекта «Чистая страна» в Алтайском крае Дмитрий Аганов сообщил, что в нашем регионе сообщение о «двойных платежах» можно было оставить несколькими способами – в региональной общественной приемной партии, на сайте партийных проектов, а также на сайте алтайского регионального отделения «Единой России» через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами».

Все, что нужно сделать, это заполнить анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографию платежных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU