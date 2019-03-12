15 марта в Барнауле наступит "Крымская весна"
Молодежный фестиваль #КРЫМСКАЯВЕСНА пройдет 15 марта в Барнауле. Мероприятие посвятят пятилетию воссоединения Крыма с Россией.
В фестивале примут участие более 400 студентов и школьников краевой столицы.
- Они прокачают знания в викторине по истории Республики Крым и других конкурсах. Добавят драйва выступления молодежных творческих коллективов и розыгрыши с призами. А всех любителей вкусных напитков ждет дегустация лимонада от алтайских производителей, - рассказали в Краевом дворце молодежи (это организатор мероприятия).
Завершится молодежный фестиваль дискотекой с Dj School Barnaul.
Программа #КРЫМСКАЯВЕСНА:
15:00 – 16:00 – показ видеороликов о Крыме, работа интерактивных площадок,
16:00 – 17:40 – интеллектуальная игра #КРЫМСКАЯВЕСНА,
18:00 – 19:00 – дискотека.
Фестиваль пройдет в Краевом дворце молодежи (ул. Юрина, 204в).
ИСТОЧНИК KP.RU