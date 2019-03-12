2019-03-12T13:20:01+03:00
Общество

15 марта в Барнауле наступит "Крымская весна"

САПОЖКОВА Александра
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Молодежный фестиваль #КРЫМСКАЯВЕСНА пройдет 15 марта в Барнауле. Мероприятие посвятят пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В фестивале примут участие более 400 студентов и школьников краевой столицы.

- Они прокачают знания в викторине по истории Республики Крым и других конкурсах. Добавят драйва выступления молодежных творческих коллективов и розыгрыши с призами. А всех любителей вкусных напитков ждет дегустация лимонада от алтайских производителей, - рассказали в Краевом дворце молодежи (это организатор мероприятия).

Завершится молодежный фестиваль дискотекой с Dj School Barnaul.

Программа #КРЫМСКАЯВЕСНА:

15:00 – 16:00 – показ видеороликов о Крыме, работа интерактивных площадок,

16:00 – 17:40 – интеллектуальная игра #КРЫМСКАЯВЕСНА,

18:00 – 19:00 – дискотека.

Фестиваль пройдет в Краевом дворце молодежи (ул. Юрина, 204в).

ИСТОЧНИК KP.RU

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