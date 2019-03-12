2019-03-12T12:55:14+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ. Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.

- Я рад сообщить о запуске специальных условий покупки паев, позволяющих инвесторам еще эффективнее управлять своим портфелем ПИФ. Благодаря высокому качеству предоставляемых услуг и низкому уровню комиссий, фонды ВТБ Капитал Управление активами являются наиболее привлекательными инвестиционными решениями для розничных клиентов. Уверен, что отмена комиссий за переводы с банковских карт станет дополнительным стимулом для роста интереса начинающих инвесторов к нашим фондам, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

- ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам с использованием банковских карт. Помимо этого, данный проект способствует активному развитию эквайринга внутри группы ВТБ. Мы видим большой потенциал данной услуги и в дальнейшем намерены развивать это направление, - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Условия нулевых комиссий будут действовать до 30.06.2019 включительно.

Справка

PAYMO (ООО ИПТ) — международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вечером 12 марта в центре Барнаула отключат холодную воду
На Алтае выявили двойные платежи за твердые коммунальные отходы
15 марта в Барнауле наступит "Крымская весна"
В ближайшие дни в Алтайском крае может подтопить низину
Алтайские единороссы закрепят депутатов за каждым объектом национальных проектов в регионе
Более 15,5 тысяч первоклассников зачислили в школы Алтайского края
На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ
АлтГТУ укрепляет сотрудничество с вузами Казахстана
Начальник женской колонии: за пять лет к нам поступило много детоубийц
В Барнауле мать восьмилетней девочки лишили родительских прав
На финансирование алтайских домов-интернатов для престарелых дополнительно направят 95 млн рублей
В Барнауле пациентке оставили кусочек салфетки под кожей лица
Автовышка и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле
Огромную квартиру с респектабельными соседями продают в Барнауле