Более 15,5 тысяч первоклассников зачислили в школы Алтайского края

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-12T12:23:55+03:00

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Более 15,5 тысяч первоклассников зачислены в школы Алтайского края. Всего же, в этом году за парты впервые сядут около 30 тысяч ребятишек.

Как сообщили в Минобрнауки региона, в настоящий момент приемная кампания по зачислению детей в первый класс на 2019-2020 учебный год продолжается. Те, кто еще не успел записать свое чадо, могут это сделать двумя способами – через портал или лично. В первом случае необходимо иметь подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.

Справка КП

С 1 февраля до 30 июня принимают заявления о приеме впервые классы только тех детей, имеющих постоянную или временную регистрацию по месту жительства на закрепленной за школой территории. С 1 июля по 5 сентября будут принимать заявления о зачислении детей, не проживающих на закрепленной за конкретной школой территории, при наличии в ней свободных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU