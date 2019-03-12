2019-03-12T11:51:05+03:00
Общество

В Барнауле мать восьмилетней девочки лишили родительских прав

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Девочка страдает нарушением речи и не знает алфавита.Девочка страдает нарушением речи и не знает алфавита.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительницу Барнаула лишили родительских прав из-за того что она не исполняла должным образом обязанности по воспитанию своей 8-летней дочери.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Лидия Барило, эта история началась в октябре 2018 года. Девочку заметили на улице в ночное время. Ребенка не удалось возвратить в семью, поскольку ее родственники дома не находились.

Проверка показала, что мать девочки уже несколько лет с ней не проживает, не обеспечивает ее материально, не заботится о ее здоровье. Два года назад у девочки выявили сложный астигматизм, но ее лечением никто не занимался. Очки ребенку изготовили только в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Девочка страдает нарушением речи и не знает алфавита. Ей потребовалась помощь логопеда и других узких специалистов.

За 5 месяцев, что девочка находилась в специализированном учреждении, мать навестила ее лишь три раза. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Решение суда о лишении женщины родительских прав в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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