В Барнауле мать восьмилетней девочки лишили родительских прав
Жительницу Барнаула лишили родительских прав из-за того что она не исполняла должным образом обязанности по воспитанию своей 8-летней дочери.
Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Лидия Барило, эта история началась в октябре 2018 года. Девочку заметили на улице в ночное время. Ребенка не удалось возвратить в семью, поскольку ее родственники дома не находились.
Проверка показала, что мать девочки уже несколько лет с ней не проживает, не обеспечивает ее материально, не заботится о ее здоровье. Два года назад у девочки выявили сложный астигматизм, но ее лечением никто не занимался. Очки ребенку изготовили только в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Девочка страдает нарушением речи и не знает алфавита. Ей потребовалась помощь логопеда и других узких специалистов.
За 5 месяцев, что девочка находилась в специализированном учреждении, мать навестила ее лишь три раза. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
Решение суда о лишении женщины родительских прав в законную силу еще не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU