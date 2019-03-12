2019-03-12T10:35:31+03:00
Общество

На финансирование алтайских домов-интернатов для престарелых дополнительно направят 95 млн рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В 2019 году на финансирование домов-интернатов для престарелых в Алтайском крае было предусмотрено 122 млн рублей. В итоге эту сумму решили увеличить до 217 млн рублей.

Об этом сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. В частности она отметила, что дополнительные средства пойдут на ремонт учреждений, а также покупку оборудования и транспорта. Также в домах-интернатах проведут ремонт жилых помещений, туалетных комнат, банно-прачечных комбинатов и столовых.

Помимо этого в социальных учреждениях намерены заменить вентиляционное оборудование, закупить мягкий инвентарь, кровати.

Известно, что в список на проведение ремонта попали и дома-интернаты малой вместимости. Это 14 учреждений по всему краю. В 2018 году большинство из них чуть не закрыли. В правительстве Алтайского края пересмотрели это решение.

На текущий момент всего в Алтайском крае 34 дома-интерната. Два из них – это учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, в остальных живут престарелые люди и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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