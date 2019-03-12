Барнаульские студенты поддержали Универсиаду игрой в электронный хоккей

СЕГОДНЯ 05:16 2019-03-12T05:18:22+03:00

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Вчера, 11 марта факультет информационных технологий АлтГТУ при поддержке министерства цифрового развития провел мероприятие по игре в электронный хоккей «НХЛ». Задумка была приурочена к Универсиаде в Красноярске, где сейчас проходят финалы крупнейших игровых соревнований, в частности и хоккею.

На электронном турнире сразились два факультета АлтГТУ - информационных технологий и международных отношений. Участников перемешали между собой, правда из иностранных студентов решился играть только один, остальные пришли поддержать своих сокурсников.

- Для представителей международных отношений это большой праздник. Они снег то первый раз увидели не так давно, что говорить про хоккей. Не знали правил, но с большим удовольствием пришли поболеть, - говорит Александр Авдеев, декан факультета информационных технологий АлтГТУ.

Студенты сыграли 3 периода, со счетом 2:0 победила первая команда. Поощрительные призы получили все участники электронного турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU