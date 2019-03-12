2019-03-12T04:22:38+03:00
Общество

12 марта по всему Алтайскому краю завоет сирена

Не пугайтесь – это проверка системы оповещения
Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 12 марта, с 11:35 до 12:15 пройдет проверка региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения. То есть, сирены зазвучат в каждом городе и районом центре Алтайского края.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем». Он подается перед передачей информации об угрозе или возникновении ЧС.

- При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения, - отмечают в пресс-службе.

Услышав сигнал оповещения, жителям Алтайского края нужно включить на телевизоре программу «Россия 1», на радио - «Радио России», и прослушать сообщение спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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