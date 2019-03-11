Курьинскую центральную районную больницу отремонтируют к осени

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-11T12:19:59+03:00

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Одним из 36 объектов краевой инвестиционной программы 2019 года является центральная районная больница в селе Курья. А именно здание стационара - его ремонтируют уже с августа 2018 года. На это выделено около 50 миллионов рублей. Ранее в 2017 году в больнице меняли окна, кровлю и фасад.

- Сегодня в здании выполнены демонтажные работы и перепланировка, завершается обшивка стен по новой технологии с использованием гипсометаллических листов, произведена замена сетей отопления, продолжается устройство шахты лифта и дымоудаления, сетей канализации и электроснабжения. На весенне-летний период планируется благоустройство территории больницы, - сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Ремонтные работы в стационаре планируют закончить осенью этого года, а пока пациентов принимают в других корпусах больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU