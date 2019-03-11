Турнир по боксу из серии «Мы зажигаем звезды» пройдет в Барнауле 14 марта

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-11T09:18:52+03:00

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Международный турнир по боксу среди профессионалов из серии боев «Мы зажигаем звезды» состоится в Барнауле 14 марта. Его организуют Федерация бокса Алтайского края и промоутерская компания «Сибирь Промоушн».

Не секрет, что в последние годы интерес к профессиональному боксу в России постоянно растет. Турниры такого масштаба стали доброй традицией и в Барнауле. Они пользуются огромной популярностью у публики. Популярность обусловлена многими факторами: успехами российских боксеров на мировых рингах, многолетней работой промоутеров, систематическими трансляциями боксерских матчей центральными телеканалами и другими.

В рамках предстоящего турнира состоится шесть зрелищных поединков. На ринг выйдут профессиональные боксеры России и СНГ.

Главный бой (MAIN EVENT). 8 Раундов:

Леон Антонян - (Барнаул) vs Константин Питернов (Чебоксары)

Рейтинговые поединки:

Дмитрий Кулаков (Барнаул) vs Дархан Алиев (Алма-Ата)

Писарев Иван (Барнаул) vs Макашбаев Нуржан (Алма-Ата)

Макаревич Алексей (Барнаул) vs Шолпанбаев Куаныш (Алма-Ата)

Ткаченко Артем (Новосибирск) vs Толепбек Аибар (Алма-Ата)

Владимир Антонян (Барнаул) vs Махмуд Мусалов (Майкоп)

Начало в 19-00 часов в баре-ресторане «Опера» ( шоу-центр Колизей, пр. Красноармейский, 36).

ИСТОЧНИК KP.RU