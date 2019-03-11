2019-03-11T08:40:47+03:00
Общество

Алтайский мединиверситет приглашает на День открытых дверей

САПОЖКОВА Александра
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Алтайский мединиверситет приглашает на День открытых дверейАлтайский мединиверситет приглашает на День открытых дверейФото: предоставлено пресс-службой
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23 марта в Алтайском медуниверситете пройдет заключительный в этом учебном году День открытых дверей.

Школьники, выпускники медколледжей и их родители узнают больше об Алтайском медуниверситете, условиях поступления, особенностях приемной кампании 2019 года, в том числе о целевом приеме. Абитуриенты смогут задать интересующие вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии.

Продолжится День открытых дверей на площадках лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического, медико-профилактического факультетов вуза, где все желающие смогут познакомиться с направлениями подготовки и поучаствовать в познавательных мастер-классах.

Мероприятие пройдет в главном корпусе АГМУ (пр. Ленина, 40), начало в 10.00. Регистрация участников начнется в 09:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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