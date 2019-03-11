2019-03-11T08:30:48+03:00
Происшествия

После звонка «сотрудницы банка» с карты бийчанина исчезло более 400 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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Мошенники похитили у жителя Бийского района более 400 тысяч рублей с карты. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, 51-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка.

- Она сказала, что с карты мужчины неизвестные пытались списать деньги, и теперь клиенту необходимо заблокировать карту. А чтобы защитить электронные деньги, женщина запросила у мужчины номер карты, контрольные цифры и код, который пришел по СМС, - рассказали в полиции.

После связь с женщиной прервалась, а со счета бийчанина исчезло 403,5 тыс. рублей.

Полиция в очередной раз призывает жителей края быть бдительными и не сообщать незнакомым личные данные, пароли от карты и коды из СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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