После звонка «сотрудницы банка» с карты бийчанина исчезло более 400 тыс. рублей
Мошенники похитили у жителя Бийского района более 400 тысяч рублей с карты. Сейчас их разыскивает полиция.
Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, 51-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка.
- Она сказала, что с карты мужчины неизвестные пытались списать деньги, и теперь клиенту необходимо заблокировать карту. А чтобы защитить электронные деньги, женщина запросила у мужчины номер карты, контрольные цифры и код, который пришел по СМС, - рассказали в полиции.
После связь с женщиной прервалась, а со счета бийчанина исчезло 403,5 тыс. рублей.
Полиция в очередной раз призывает жителей края быть бдительными и не сообщать незнакомым личные данные, пароли от карты и коды из СМС.
ИСТОЧНИК KP.RU