Погода на 11 марта 2019 года в Барнауле: -3 градуса и ветер

СЕГОДНЯ 03:31 2019-03-11T03:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 марта 2019 года, в Барнауле ожидается прохладная погода с ветром.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, без осадков, в утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-западный, днем 4-9 м/с. Температура днем составит -1…-3 градусов.

По Алтайскому краю также переменная облачность, без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -1…-6 градусов, в предгорьях до +4 градусов.

Гидрологическая обстановка в Алтайском крае стабильная. Возможны случаи развития опасных наледевых процессов на реках края. На всей территории края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения из-за большого процента износа оборудования водопроводных и тепловых сетей. Возможен сход снега и падение сосулек с крыш зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU