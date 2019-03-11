Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков установил новый рекорд края

СЕГОДНЯ 03:12 2019-03-11T03:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков на катке в Солт-Лейк-Сити установил новый рекорд Алтайского края.

Это произошло во время финального этапа Кубка мира. Виктор установил рекорд на дистанции 1000 метров. Как сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта, соревнования прошли в минувшие выходные. При этом если на 500 метрах Муштаков даже не дошел до финиша – во время прохождения дистанции он упал, то тысяча была чуть лучше. Новый рекорд края отныне составляет 1.07.36. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы войти в тройку сильнейших. Виктор стал только десятым.

Напомним, прежний рекорд Алтайского края составлял 1.08.380. Собственно, он также принадлежал Муштакову. Благодаря этому результату он стал седьмым на чемпионате мира на отдельных дистанциях в германском Инцеле.

ИСТОЧНИК KP.RU