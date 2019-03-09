Алтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней Универсиаде
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала третью медаль на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. К добытым ранее двум бронзовым наградам наша спортсменка выиграла золотую медаль в женской эстафете.
Вместе с Яной Кирпиченко честь нашей страны защищали Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. Российские лыжницы преодолели 15-километровую дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Второе место заняла команда Японии. Бронзовые награды достались лыжницам из Италии.
Ранее Яна Кирпиченко завоевала на Универсиаде две бронзовые медали – в индивидуальной гонке, а затем в гонке преследования.
На текущий момент российские спортсмены завоевали на Универсиаде 84 медали, из них 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых. Этот успех позволяет нашей команде оставаться на безоговорочном первом месте в общем медальном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU
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