2019-03-09T13:51:39+03:00
Спорт

Алтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней Универсиаде

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней УниверсиадеАлтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней УниверсиадеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала третью медаль на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. К добытым ранее двум бронзовым наградам наша спортсменка выиграла золотую медаль в женской эстафете.

Вместе с Яной Кирпиченко честь нашей страны защищали Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. Российские лыжницы преодолели 15-километровую дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Второе место заняла команда Японии. Бронзовые награды достались лыжницам из Италии.

Ранее Яна Кирпиченко завоевала на Универсиаде две бронзовые медали – в индивидуальной гонке, а затем в гонке преследования.

На текущий момент российские спортсмены завоевали на Универсиаде 84 медали, из них 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых. Этот успех позволяет нашей команде оставаться на безоговорочном первом месте в общем медальном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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