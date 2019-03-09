2019-03-09T11:55:52+03:00
Общество

Бродячие собаки в Белокурихе переходят дорогу по пешеходному переходу

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Забавное и вместе с тем поучительное видео из Белокурихи опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». На кадрах видно, как несколько бродячих собак перешли дорогу строго по пешеходному переходу.

– Собаки посмотрели по сторонам и стали переходить дорогу только тогда, когда убедились что их пропускают. Некоторым пешеходам стоило бы у них поучиться, – написал автор видеоролика.

Собаки организованно переходят дорогу в Белокурихе(Инцидент Барнаул).YouTube

Подписчики сообщества активно оставляют свои комментарии к этому видео.

– А люди, если будут стоять на переходе, и головой вертеть в разные стороны, могут полдня на это потратить. Редкий вежливый водитель остановится. Сколько раз замечал. Пока пешеход на дорогу не выйдет, не остановятся, – написал Владимир Сергеев.

– Люди забыли, что правила дорожного движения написаны кровью, – заметил Вадим Сапрыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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