2019-03-09T08:49:15+03:00
Общество

В барнаульских детсадах создают новые места в ясельных группах

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле пока еще остается напряженность с местами в детских садах для самых маленьких ребятишек. В связи с этим в дошкольных учреждениях краевого центра проектируют ясельные группа.

Начальник городского управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова в программе «На первом плане. Барнаул» рассказала о том, что в настоящее время в столице Алтайского края ведется строительство пяти детских садов. В частности дошкольное образовательное учреждение строится в «Квартале 2011» по адресу: улица Взлетная, 54. Здесь уже выполнено 35% от всех запланированных работ.

Закончить строительство должны в декабре 2019 года. Этот детский сад сможет принимать детей от двух месяцев до трех лет. Всего дошкольное учреждение будет рассчитано на 280 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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