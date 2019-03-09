2019-03-09T05:35:44+03:00
Общество

Барнаульский транспорт проверяют на токсичность выхлопных газов

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Городские экологи и полицейские борются с загрязнением воздуха в Барнауле. В краевом центре началась весенняя акция по проверке токсичности выхлопных газов.

Как сообщают «Вести 22», замеры проводят на автобусах и грузовиках в еженедельном режиме. Эксперты уже проверили 15 единиц общественного транспорта. На трех из них обнаружено превышение норматива вредных веществ.

На нарушителей составлены административные протоколы, им грозят штрафы. Помимо этого в рамках акции «Чистый воздух» задействованы волонтёры. Они раздают листовки жителям Барнаула и таким образом информируют водителей о влиянии выхлопов на окружающую среду и способах снижения негативного воздействия. Экологический контроль планируют продолжать в течение всей весны.

Уже в апреле в городе должны пройти новые экологические акции, в том числе классические субботники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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