Губернатор Алтайского края поздравил женщин в Instagram

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-08T12:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края поздравил всех женщин региона с 8 марта в Instagram.

– Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны! Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом. Спасибо за поддержку, понимание и заботу! Желаю вам счастья и добра! Будьте всегда молоды, красивы и любимы! – написал Виктор Томенко сегодня, 8 марта.

В свою очередь жительницы Алтайского края оставляют свои комментарии под этим сообщением.

– Приятно получать поздравления от первых лиц. Очень ждем перемен к лучшему, – написала подписчица с ником lumaba65.

– Спасибо! Приятно получить от вас поздравление. Вам успехов, терпения и удачи. Мы на вас надеемся, – оставила комментарий еще одна подписчица с ником vallus24.

ИСТОЧНИК KP.RU