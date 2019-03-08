СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-08T12:09:43+03:00

В Барнауле жильцы аварийного дома 6 лет не могут дождаться ремонта Фото: ПОЛИТСИБРУ

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Железнодорожный районный суд Барнаула еще в 2013 году дал предписание отремонтировать многоквартирный жилой дом по адресу улица Антона Петрова, 106, однако люди по-прежнему живут с дырявой крышей.

Как пишет «Политсибру», жильцы проблемного дома обратились в общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль». Общественники после этого направили запросы в прокуратуру и администрацию.

Изначально капитальный ремонт планировалось провести в 2019 году, но позже на заседании комиссии по формированию перечня объектов было принято решение о переносе сроков. Так, дом могут отремонтировать лишь в период 2020-2021 годов. Согласно ответу прокуратуры, местные органы власти не исполнили решение суда, что предполагает наступление правовой ответственности.

Пока городские власти переносят сроки ремонта, сами жильцы и общественники говорят о том, что дом 1967 года гниет на глазах. По их словам, в кровле появились дыры, сквозь которые в здание попадает влага. От сырости страдают не только квартиры, но и вся конструкция дома. Жильцы аварийного считают, что срочный ремонт кровли может продлить срок эксплуатации здания на десятки лет.

ИСТОЧНИК KP.RU